Зелимхан Бакаев рассказал, кто в "Спартаке" является самым быстрым игроком

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Зелимхан Бакаев рассказал, кто в "Спартаке" является самым быстрым игроком

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев заявил, что самым быстрым игроком в команде является бразильский защитник Аиртон.

"Аиртон, я думаю, самый быстрый, недавно делали тесты. Просто электричка. Он очень быстрый", — сказал Бакаев во время прямого эфира Instagram с братом Солтмурадом.

23-летний Зелимхан Бакаев является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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