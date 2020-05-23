Зелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

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Зелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев, заразившийся коронавирусом, рассказал, как протекает болезнь.

"Чувствую себя замечательно. Болезнь протекает бессимптомно, благодарен всем за поддержку. Призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернeмся к своей нормальной жизни", - заявил Бакаев.

Напомним, что футболист из-за болезни пропускает сборы "Спартака", которые проходят в Тарасовке.

После 22 туров "Спартак" занимает в РПЛ восьмое место.

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