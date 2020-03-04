Зелимхан Бакаев рассказал о том, как отец повлиял на его футбольную карьеру

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Зелимхан Бакаев рассказал о том, как отец повлиял на его футбольную карьеру

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о том, как отец повлиял на него в футбольной карьере.

"C самого детства он воспитывал нас как профессионалов: питание, сон, тренировки. У нас даже телефоны отнимали после 9 вечера. С деньгами было трудно в то время, но на еде не экономили. Покупали все самое качественное, чтобы у нас с братом были силы (кроме первого и второго, ежедневно кормили творогом и сухофруктами), чтобы мы росли и могли тренироваться по несколько раз в день.

Взгляды на жизнь, религия, образование, воспитание, спорт, патриотичное отношение к республике - он вложил в нас всего себя. Если плохо играли, то говорил: «Не позорьте республику. Не умеете играть? Заканчивайте с футболом", - цитирует Бакаева "Матч ТВ".

Зелимхан - воспитанник "Спартака", также в московском клубе занимается его брат Солтмурад.

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