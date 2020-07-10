Зелински близок к продлению контракта с "Наполи"
Хавбек "Наполи" Петр Зелински, скорее всего, продлит контракт с клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.
"У Гаттузо невероятная харизма. Он классный парень. В течение некоторого времени мы ведем переговоры. Надеюсь, что в ближайшие дни будет сделано официальное заявление", - передает слова поляка Sky Sport Italia.
Футболист выступает в "Наполи" с лета 2016 года. В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 41 матче.
Не пропустите: Клопп: "У Салаха невероятная статистика"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Реал" забил при Зидане 500 голов
-
Аршавин прокомментировал дисквалификацию Тедеско
-
1
"Реал" уверенно обыграл "Алавес" в домашнем матче Примеры
-
Слуцкий вспомнил о своей работе в сборной России
-
"Спортинг" минимально обыграл "Санта-Клару" в чемпионате Португалии
-
РФС может отменить переходные матчи между РПЛ и ФНЛ по итогам сезона-2020/21
-
Зелински близок к продлению контракта с "Наполи"
-
Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с президентом ЦСКА Гинером
-
Артета рассказал, что думает о Моуринью
-
"Гранада" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" в Примере
-
Евсеев рассказал о подготовки "Уфы" к матчу с "Локомотивом"
-
"Спартак" провел тренировку в Адлере перед матчем с "Сочи"
-
Ибрагимович: "Это уже не мой "Милан"
-
1
BBC: CAS отменит отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков
-
Моуринью признался, что "Тоттенхэм" находится в сложной ситуации
-
Арбитр Федотов: "Тедеско должны были закрыть на шесть, а то и на все двенадцать матчей!"
-
"Торпедо" разгромило "Спартак-2" в товарищеском матче
-
1
Клопп: "У Салаха невероятная статистика"
-
Защитник "Реала" Марсело выбыл до конца сезона Ла Лиги из-за травмы
-
ПСЖ готов купить защитника "Лиона" Дюбуа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17