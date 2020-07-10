Зелински близок к продлению контракта с "Наполи"

Хавбек "Наполи" Петр Зелински, скорее всего, продлит контракт с клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

"У Гаттузо невероятная харизма. Он классный парень. В течение некоторого времени мы ведем переговоры. Надеюсь, что в ближайшие дни будет сделано официальное заявление", - передает слова поляка Sky Sport Italia.

Футболист выступает в "Наполи" с лета 2016 года. В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 41 матче.

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