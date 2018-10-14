Зенден рассказал, как Азару стать топ-футболистом

Известный голландский полузащитник Будевейн Зенден заявил, что хавбеку "Челси" Эдену Азару необходимо перебраться в чемпионат Испании, чтобы окончательно стать топ-игроком.

"Сейчас Азар лучший в Премьер-лиге. Но для окончательного закрепления статуса топ-футболиста ему необходимо переехать в Испанию. Такого платформы для развития, которую даст "Барселона" или "Реал", он не получит больше нигде. Достаточно посмотреть на Неймара или Роналду. Они зарабатывают по 100 миллионов в год. Азару осталось сделать последний шаг, чтобы стать лучшим в мире", - приводит слова Зендена Mirror.

В нынешнем сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 10 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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