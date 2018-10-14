Зенден рассказал, как Азару стать топ-футболистом

Теги челсиэден азар

Зенден рассказал, как Азару стать топ-футболистом

Известный голландский полузащитник Будевейн Зенден заявил, что хавбеку "Челси" Эдену Азару необходимо перебраться в чемпионат Испании, чтобы окончательно стать топ-игроком.

"Сейчас Азар лучший в Премьер-лиге. Но для окончательного закрепления статуса топ-футболиста ему необходимо переехать в Испанию. Такого платформы для развития, которую даст "Барселона" или "Реал", он не получит больше нигде. Достаточно посмотреть на Неймара или Роналду. Они зарабатывают по 100 миллионов в год. Азару осталось сделать последний шаг, чтобы стать лучшим в мире", - приводит слова Зендена Mirror.

В нынешнем сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 10 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Азар исключил свой уход из "Челси" зимой. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов