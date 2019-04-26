"Зенит-2" не будет расформирован в конце сезона

"Зенит-2 продолжит свое существование в следующем сезоне, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, руководство петербурского клуба приняло решение не расформировывать команду по окончании сезона.

В данный момент "Зенит-2" выступает в ФНЛ и потерял все шансы на выживание.

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