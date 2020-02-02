"Зенит-2" опубликовал в твиттере фото со сборов. Кокорин выглядит довольным

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"Зенит-2" опубликовал в твиттере фото со сборов. Кокорин выглядит довольным

"Зенит-2" в твиттере выложил фотографию со сборов команды в Турции. 

Вместе с клубом на сборы отправился нападающий Александр Кокорин. Первый сбор футболист провел с первой командой с капитанской повязкой на товарищеские матчи.

"Зенит-2" играет в ПФЛ и занимает третье место в зоне "Запад".

Ранее сообщалось, что Кокорин перейдет на правах аренды в "Сочи".

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