"Зенит-2" опубликовал в твиттере фото со сборов. Кокорин выглядит довольным

"Зенит-2" в твиттере выложил фотографию со сборов команды в Турции.

Вместе с клубом на сборы отправился нападающий Александр Кокорин. Первый сбор футболист провел с первой командой с капитанской повязкой на товарищеские матчи.

"Зенит-2" играет в ПФЛ и занимает третье место в зоне "Запад".

Ранее сообщалось, что Кокорин перейдет на правах аренды в "Сочи".

Не пропустите: "Зенит" не отпустил Кокорина в "Марсель"| http://soccernews.ru