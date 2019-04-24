"Зенит-2" проиграл "Армавиру" и теперь точно вылетит из ФНЛ

"Зенит-2" минимально проиграл "Армавиру" в матче 33-го тура ФНЛ (0:1).

Таким образом, после этого поражение петербургский клуб потерял возможность задержаться в ФНЛ еще на сезон. Подопечные Владислава Радимова отстают от 15 места на 18 баллов.

"Зенит-2" провел в ФНЛ четыре сезона.

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