"Зенит-2" проиграл "Армавиру" и теперь точно вылетит из ФНЛ

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит-2" проиграл "Армавиру" и теперь точно вылетит из ФНЛ

"Зенит-2" минимально проиграл "Армавиру" в матче 33-го тура ФНЛ (0:1).

Таким образом, после этого поражение петербургский клуб потерял возможность задержаться в ФНЛ еще на сезон. Подопечные Владислава Радимова отстают от 15 места на 18 баллов. 

"Зенит-2" провел в ФНЛ четыре сезона. 

Не пропустите: "Химки" разгромили "Зенит-2" в 28-м туре ФНЛ| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Фарфана помог "Локомотиву" обыграть "Ростов"

Дубль Фарфана помог "Локомотиву" обыграть "Ростов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 24 51
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 Краснодар Краснодар 25 43
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 24 41
5 Спартак Москва Спартак Москва 24 39
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Ростов Ростов 25 35
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат Ахмат 25 34
10 Рубин Рубин 24 30
11 Урал Урал 24 30
12 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов