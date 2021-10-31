"Зенит-2" проиграл со счетом 1:7 в ФНЛ-2

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"Зенит-2" проиграл со счетом 1:7 в ФНЛ-2

Фото: инстаграм "Зенита-2"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги-2 петербургский "Зенит-2" со счетом 1:7 на выезде проиграл "Ленинградцу".

Стоит отметить, что "Зенит-2" тренирует Владислав Радимов, который в бытность футболистом выступал за первую команду "Зенита".

"Ленинградец", набрав 34 очка, вышел на второе место в турнирной таблице ФНЛ-2 в Подгруппе 1. "Зенит-2" с 16 очками остался на седьмой позиции.

"Ленинградец" - "Зенит-2" - 7:1 (1:0)
Голы: Воробьев, 40 - 1:0, Хлусов, 47 - 2:0, Умяров, 50 - 3:0, Корцов, 58 - 4:0, Яковлев, 73 - 5:0, Кравцов, 75 - 5:1, Вотинов, 81 - 6:1, Вотинов, 88 - 7:1

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