"Зенит-2" проиграл со счетом 1:7 в ФНЛ-2
Фото: инстаграм "Зенита-2"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги-2 петербургский "Зенит-2" со счетом 1:7 на выезде проиграл "Ленинградцу".
Стоит отметить, что "Зенит-2" тренирует Владислав Радимов, который в бытность футболистом выступал за первую команду "Зенита".
"Ленинградец", набрав 34 очка, вышел на второе место в турнирной таблице ФНЛ-2 в Подгруппе 1. "Зенит-2" с 16 очками остался на седьмой позиции.
"Ленинградец" - "Зенит-2" - 7:1 (1:0)
Голы: Воробьев, 40 - 1:0, Хлусов, 47 - 2:0, Умяров, 50 - 3:0, Корцов, 58 - 4:0, Яковлев, 73 - 5:0, Кравцов, 75 - 5:1, Вотинов, 81 - 6:1, Вотинов, 88 - 7:1
Не пропустите: Дзюба вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Рома" и "Бетис" ведут борьбу за испанского полузащитника
-
"Ливерпуль" определился с будущим Кариуса
-
Президент "Урала" жёстко высказался о возможной реформе РПЛ, назвав её разработчика "обкуренным голландцем"
-
"Норвич" установил антирекорд АПЛ
-
"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Фанаты "Легии": "Хотим Черчесова"
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" поспорят за форварда "Реала"
-
Тренер "Уфы" Стукалов оценил уровень лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
-
Месси собирается стать спортивным директором "Барселоны"
-
"Милан" прервал рекордную серию Моуринью в чемпионате Италии
-
Куман намерен получить неустойку от "Барселоны" в полном объёме
-
Селезнёв рассказал, когда завершит карьеру
-
Конте ответил на предложение "Тоттенхэма"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Ростовом"
-
Главные новости дня: 31 октября
-
Успехи ПСЖ и "Марселя", провал "Монако": результаты 12-го тура Лиги 1
-
"Милан" обыграл "Рому" Моуринью
-
"Марсель" обыграл "Клермон" и вошел в топ-3 Лиги 1
-
Федун подал в суд на известного журналиста
-
Ибрагимович забил юбилейный гол в клубной карьере