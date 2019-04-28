"Зенит-2" разгромил "Краснодар-2" в ФНЛ

В матче 34-го тура Футбольной Национальной Лиги "Зенит-2" на своем поле разгромил "Краснодар-2" со счетом 5:2.

Несмотря на победу "Зенит-2" по-прежнему остается на последнем, 20-м туре, в турнирной таблице ФНЛ, потеряв все шансы на выживание. "Краснодар-2" остался на 12-й позиции.

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Краснодар-2" - 5:2 (2:2)

Голы: Воробьев, 7 - 1:0, Григорян, 15 - 1:1, Мостовой, 22 - 2:1, Ивашин, 29 - 2:2, Маркин, 64 (с пенальти) - 3:2, Мостовой, 69 - 4:2, Маркин, 87 - 5:2

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