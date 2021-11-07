"Зенит" не сумел в меньшинстве обыграть "Урал"
Фото: инстаграм "Урала"/Автор неизвестен
"Зенит" на выезде не сумел обыграть "Урал" играя в меньшинстве 51-й минуты из-за удаления Клаудиньо. Игра проходила в рамках 14-го тура РПЛ.
"Урал" - "Зенит" - 0:0
"Урал" - Помазун, Кулаков, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Егорычев (Гаджимурадов, 74), Колесниченко (Железнов, 81), Аугустыняк, Йовичич (Гагнидзе, 70), Бикфалви.
"Зенит" - Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Малком, 46), Чистяков, Круговой, Барриос, Вендел (Мостовой, 86), Дзюба (Ерохин, 46), Азмун, Клаудиньо.
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