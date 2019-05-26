"Зенит", "Ахмат" и "Урал" добились побед в заключительном туре чемпионата России
Завершились четыре матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Чемпион страны "Зенит" разгромил "Енисей", который занял последнее место. "Динамо" в упорной борьбе упустило победу над тульским "Арсеналом". Вылетевший из РПЛ "Анжи" дома уступил "Уралу", "Ахмат" дома минимально одолел "Ростов".
"Зенит" – "Енисей" - 4:1 (1:0)
Голы: Азмун, 26 (с пенальти) - 1:0, Дриусси, 57 - 2:0, Ерохин, 60 - 3:0, Дриусси, 71 - 4:0, Торбинский, 84 - 4:1
"Зенит": Лунев, Анюков, Нету, Ракицкий, Жирков, Мак (Смольников, 46), Ерохин, Оздоев, Азмун, Дзюба, Дриусси.
"Динамо" – "Арсенал" - 3:3 (2:1)
Голы: Кардозу, 2 - 1:0, Марков, 16 (автогол) - 1:1, Панченко, 29 - 2:1, Мирзов, 52 (с пенальти) - 2:2, Панченко, 60 - 3:2, Горбатенко, 84 - 3:3
"Динамо": Шунин, Шуньич (Рыков, 70), Морозов, Евгеньев, Козлов, Мигел Кардозу, Жоаозиньо, Юсупов, Тетте, Луценко (Марков, 16), Панченко.
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Володько (Альварес, 46), Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Бакаев, Кангва, Мирзов.
"Анжи" – "Урал" - 0:2 (0:0)
Голы: Погребняк, 56 - 0:1, Брызгалов, 59 - 0:2
"Ахмат" – Ростов - 1:0 (1:0)
Гол: Мбенг, 38 - 1:0
Не пропустите: Кардозу - автор первого гола на реконструированном стадионе "Динамо". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20