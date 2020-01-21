"Зенит" - "Аль-Увайнах" - 10:0 (видеообзор контрольного матча)

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

"Зенит" - "Аль-Увайнах" - 10:0 (видеообзор контрольного матча)

Представляем видеообзор контрольного матча "Зенит" - "Аль-Увайнах". В этой встрече петербургский клуб забил 10 голов сопернику.

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