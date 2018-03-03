"Зенит" - "Амкар" - 0:0 (видео)

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"Зенит" - "Амкар" - 0:0 (видео)Смотрите видеообзор матча 21-го тура РФПЛ, в котором питерский "Зенит" дома не смог обыграть пермский "Амкар".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Краснодар 21 39
3 ЦСКА Москва 21 38
4 Зенит Санкт-Петербург 21 38
5 Спартак Москва 20 37
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Арсенал Тула 20 25
9 Урал 21 25
10 Ростов 21 25
11 Рубин 21 24
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 21 22
14 Анжи 21 20
15 Тосно 20 20
16 СКА Хабаровск 20 12
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