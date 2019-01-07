"Зенит" аннулировал аренду Ригони

Питерский "Зенит" аннулировал аренду полузащитника Эмилиано Ригони, который первую половину текущего сезона провёл в "Аталанте".

Как сообщает Ole, "сине-бело-голубые" заплатили за досрочное расторжение арендного договора не менее миллиона евро.

Скорее всего, 25-летний аргентинец останется в "Зените", поскольку он уже заигран за две команды в этом сезоне и теперь для перехода в другой клуб ему нужно специальное разрешение от ФИФА.

Ранее стало известно, что видеть хавбека в своих рядах хотят "Ривер Плейт" и "Атланта Юнайтед".

В нынешнем сезоне Ригони сыграл за "Аталанту" 12 матчей и забил 3 гола.

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