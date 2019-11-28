"Зенит" анонсировал матч со "Спартаком"

"Зенит" в твиттере анонсировал матч 18-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Первый день зимы самым будет жарким ⚔", - говорится в соцсети.

На данный момент распроданы почти все билеты. В продаже осталось около 5 тысяч.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 1 декабря на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 (мск).

"Зенит" - лидер чемпионата России, "Спартак" располагается на 6 месте.

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