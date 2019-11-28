"Зенит" анонсировал матч со "Спартаком"

Теги зенит санкт-петербургспартак москва

"Зенит" анонсировал матч со "Спартаком"

"Зенит" в твиттере анонсировал матч 18-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Первый день зимы самым будет жарким ⚔", - говорится в соцсети.

На данный момент распроданы почти все билеты. В продаже осталось около 5 тысяч.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 1 декабря на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 (мск).

"Зенит" - лидер чемпионата России, "Спартак" располагается на 6 месте.

А еще:  "Зенит" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Лионом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гвардиола: "Золотой мяч" сначала вручат Месси. Затем они посмотрят VAR и передадут награду ван Дейку"

Гвардиола: "Золотой мяч" сначала вручат Месси. Затем они посмотрят VAR и передадут награду ван Дейку"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Краснодар Краснодар 17 33
4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Урал Урал 17 20
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
10 Оренбург Оренбург 17 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов