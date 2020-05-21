"Зенит" анонсировал продление контрактов с рядом игроков

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев анонсировал продление контрактов с рядом футболистов.

"Все соглашения, истекающие в июне, будут продлены до завершения текущего сезона", - заявил Медведев.

Отмечается, что 30 июня истекают контракты голкипера Михаила Кержакова, защитников Бранислава Ивановича и Игоря Смольникова, полузащитников Далера Кузяева, Юрия Жиркова и Олега Шатова, а также форварда Артема Дзюбы.

Сезон РПЛ должен возобновиться 21 июня. "Зенит" лидирует в чемпионате, опережая "Локомотив" на 9 очков.

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