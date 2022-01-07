"Зенит" анонсировал участие в товарищеском турнире

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"Зенит" анонсировал участие в товарищеском турнире

Питерский "Зенит" стал участником турнира Atlantic Cup, сообщает инстаграм клуба.

В рамках этого соревнования "сине-бело-голубые" сыграют с датским "Мидтьюлландом" и шведским АИКом.

Матчи "Зенита" запланированы на 3 и 7 февраля. В случае выхода в плей-офф число поединков увеличится.

Atlantic Cup - товарищеский турнир, который проводится в Португалии.

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