"Зенит" анонсировал участие в товарищеском турнире
Питерский "Зенит" стал участником турнира Atlantic Cup, сообщает инстаграм клуба.
В рамках этого соревнования "сине-бело-голубые" сыграют с датским "Мидтьюлландом" и шведским АИКом.
Матчи "Зенита" запланированы на 3 и 7 февраля. В случае выхода в плей-офф число поединков увеличится.
Atlantic Cup - товарищеский турнир, который проводится в Португалии.
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