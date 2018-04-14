"Зенит" – "Анжи" - 1:0 (обзор)

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"Зенит" – "Анжи" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Анжи".

Не пропустите: Гол Дриусси принес "Зениту" победу над "Анжи". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 25 55
2 Спартак Москва 25 50
3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 24 44
6 Арсенал Тула 26 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 26 34
9 Урал 25 30
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Амкар 25 28
13 Ростов 25 27
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 25 13
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