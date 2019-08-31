"Зенит" арендовал белорусского защитника

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"Зенит" арендовал белорусского защитника

Защитник "Минска" Дмитрий Прищепа стал игроком "Зенита", сообщает официальный сайт белорусского клуба.

"Сине-бело-голубые" арендовали 18-летнего футболиста с первоочередным правом выкупа.

Воспитанник "Минска" только в марте этого года дебютировал во взрослом футболе и уже провёл 13 матчей в чемпионате Беларуси.

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