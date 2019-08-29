"Зенит" арендовал у "Ахмата" Хубулова

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Ахмата" Владимира Хубулова.

"Сине-бело-голубые" арендовали 18-летнего футболиста до конца текущего сезона. Другие детали сделки пока неизвестны.

Хубулов выступал за "Ахмат" с февраля прошлого года, в молодёжном первенстве он провёл 29 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Рыночная стоимость перспективного хавбека оценивается в 150 тысяч евро.

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