"Зенит" арендовал у "Ахмата" Хубулова
Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Ахмата" Владимира Хубулова.
"Сине-бело-голубые" арендовали 18-летнего футболиста до конца текущего сезона. Другие детали сделки пока неизвестны.
Хубулов выступал за "Ахмат" с февраля прошлого года, в молодёжном первенстве он провёл 29 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Рыночная стоимость перспективного хавбека оценивается в 150 тысяч евро.
Не пропустите: Уткин: "Зенит" не так пугающ, как могло казаться. Клубы-бастарды на пути закончились, и команда немедленно начала терять очки". | http://soccernews.ru
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