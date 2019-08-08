"Зенит" арендовал защитника "Енисея" Захарова

Защитник "Енисея" Глеб Захаров стал игроком "Зенита". Об этом красноярский клуб написал у себя в твиттере.



По данным источника, 18-летний футболист перешел в петербургский клуб на правах аренды с опцией выкупа.



В сезоне-2018/19 Захаров в 26 матчах забил 2 гола и сделал 1 ассист.



"Зенит" после 4 туров располагается на 1 месте в РПЛ, имея в активе 10 баллов.

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