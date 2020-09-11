"Зенит" арендовал защитника "Туапсе"

Теги зенит санкт-петербургтрансферы

"Зенит" арендовал защитника "Туапсе"

Питерский "Зенит" объявил о переходе левого защитника "Туапсе" Валентина Солодаренко.

"Сине-бело-голубые" взяли в аренду 19-летнего футболиста до конца текущего сезона.

Фулбек будет выступать за вторую команду "Зенита".

Рыночная стоимость Солодаренко оценивается в 175 тысяч евро.

Не пропустите: "Зенит" пытался купить Рога. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ объявил об аренде защитника "Ромы"

ПСЖ объявил об аренде защитника "Ромы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов