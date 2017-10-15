"Зенит" – "Арсенал" Тула – 0:1 (обзор)

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"Зенит" – "Арсенал" Тула – 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 13-го тура чемпионата России между "Зенитом" и тульским "Арсеналом" (0:1).

Видео: "Зенит" – "Арсенал" Тула.

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2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Уфа 13 17
8 Арсенал Тула 13 17
9 Ахмат 13 17
10 Рубин 13 17
11 Ростов 13 16
12 Амкар 12 14
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 12 12
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
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