"Зенит" без Кокорина отправился в Испанию на второй тренировочный сбор

Сегодня, 29 января, "Зенит" отправился в Испанию на вторые зимние сборы, которые пройдут до 10 февраля.

В списке футболистов отсутствует форвард Александр Кокорин, который, вероятно, продолжит выступать во второй команде петербургского клуба.

В Испанию отправились 27 игроков во главе с Сергеем Семаком.

Отправляемся на вторые зимние #ГазпромТренировочныеСборы вот в таком составе pic.twitter.com/Hpo01UDVbh — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 29, 2020

"Зениту" предстоит сыграть 1 февраля с люксембургским "Дюделанжем".

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