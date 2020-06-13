"Зенит" благодаря голу Дзюбы одержал победу в товарищеском матче против "Уфы"

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"Зенит" благодаря голу Дзюбы одержал победу в товарищеском матче против "Уфы"

"Зенит" провел закрытую товарищескую игру против "Уфы".

Как сообщил глава футбольного отдела "Спорт-Экспресс" Вячеслав Короткин, минимальную победу в матче одержал питерский клуб. Единственный гол на счету Артема Дзюбы.

После 22 туров "Зенит" лидирует в РПЛ, опережая "Локомотив" на 9 очков. Напомним, что чемпионат возобновится 19 июня.

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