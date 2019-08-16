"Зенит" ближе к трансферу Кругового, чем ЦСКА

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"Зенит" ближе к трансферу Кругового, чем ЦСКА

Защитник "Уфы" Данил Круговой определился с новым клубом.

Сообщается, что 21-летний игрок, вероятно, перейдет в "Зенит", хотя ранее говорилось, что он выбрал ЦСКА.

Отметим, что оба клуба готовы заплатить за футболиста два миллиона евро. Однако "Зенит" хочет улучшить условия личного соглашения.

В прошлом сезоне Круговой провел за первую команду "Уфы" 9 матчей и забил один гол.

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