"Зенит" близок к крупному трансферу

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"Зенит" близок к крупному трансферу

Уругвайский полузащитник "Дженоа" Диего Лаксальт перейдет в "Зенит", сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний Лаксальт провел 32 матча в Серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. 

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