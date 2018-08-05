"Зенит" близок к крупному трансферу

Уругвайский полузащитник "Дженоа" Диего Лаксальт перейдет в "Зенит", сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний Лаксальт провел 32 матча в Серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Стала известна сумма возможного трансфера Смолова в "Локомотив". | http://soccernews.ru