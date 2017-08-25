"Зенит" близок к подписанию Абденнура

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"Зенит" близок к подписанию Абденнура

Защитник "Валенсии" Аймен Абденнур продолжит карьеру в "Зените", сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы договорились о годичной аренде. 28-летний тунисец будет зарабатывать в стане "сине-бело-голубых" 1,9 миллионов евро за сезон.

Абденнур выступает за "Валенсию" с 2015 года, сыграл 43 матча, результативными действиями не отличался. 

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