"Зенит" близок к подписанию Черышева

Вингер "Валенсии" Денис Черышев, скорее всего, продолжит карьеру в РПЛ, сообщает журналист "СЭ" Игорь Рабинер.

По его информации, о трансфере 29-летнего футболиста практически договорился питерский "Зенит".

Сумма возможной сделки пока неизвестна. Предполагается, что чемпиону России придётся раскошелиться на 15 миллионов евро.

Черышев пока играл только в испанских клубах. В минувшем сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 31 матче.

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