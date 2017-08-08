"Зенит" близок к подписанию еще одного аргентинца

Питерский "Зенит" близок к подписанию еще одного аргентинского футболиста, информирует Toda Pasion.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" уже практически согласовали условия перехода полузащитника "Индепендьенте" из Авельянеды Эмилиано Ригони. Трансфер 24-летнего хавбека обойдется российскому клубу в 12 миллионов евро. Ожидается, что о сделке будет объявлено уже на этой неделе.

Напомним, сегодня "Зенит" подписал хавбека "Атлетико". | soccernews.ru