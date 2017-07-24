"Зенит" близок к подписанию хавбека "Индепендьенте"

Теги зенит санкт-петербургэмилиано ригонииндепендьенте

"Зенит" близок к подписанию хавбека "Индепендьенте"Питерский "Зенит" близок к подписанию полузащитника аргентинского "ИндепендьентеЭмилиано Ригони.

Об этом, как информирует Спорт день за днем, сообщил агент 24-летнего хавбека Хуан Крус Оллер. В частности, он рассказал: "В среду Ригони прибудет в Санкт-Петербург и подпишет четырехлетний контракт с "Зенитом". Эмилиано играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть и фланги в атаке".

Напомним, Игонин прокомментировал победу "Зенита" над "Рубином". | soccernews.ru

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