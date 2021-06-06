"Зенит" близок к подписанию Клаудиньо из системы "Ред Булла"

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"Зенит" близок к подписанию Клаудиньо из системы "Ред Булла"Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Бренно Беретта, "Зенит" собирается подписать полузащитника "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо Родригеса в это межсезонье.

По информации источника, петербургский клуб близок к покупке 24-летнего игрока за 15 млн евро, также в сделку включат бонусы.

Отмечается, что "Брагантино" сохранит за собой процент от суммы последующего трансфера. 

Напомним, что "Брагантино" входит в систему клубов компании "Руд Булл".

Клаудиньо забил 32 гола и отдал 24 голевых паса в 122 играх за "Ред Булл Брагантино".

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