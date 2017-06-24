"Зенит" близок к подписанию Маноласа и Паредеса за 70 миллионов евро

Теги зенит санкт-петербургромалеандро паредескостас манолас

"Зенит" близок к подписанию Маноласа и Паредеса за 70 миллионов евроПитерский "Зенит" близок к подписанию двух игроков итальянской "Ромы" сумасшедшие для России 70 млн евро.

По сведениям Football-Italia, "сине-бело-голубые" уже практически согласовали переход защитника "волков" Костаса Маноласа, который будет стоить клубу ориентировочно 35-40 млн евро. Теперь же "Зенит" планирует завершить сделку и по хавбеку Леандро Паредесу, который уже заявил о своем желании перебраться в Россию. Ориентировочно сделка между "Ромой" и питерцами может быть завершена уже в ближайший вторник.

Напомним, Дриусси может обойтись "Зениту" в 21 млн евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов