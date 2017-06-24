"Зенит" близок к подписанию Маноласа и Паредеса за 70 миллионов евро

Питерский "Зенит" близок к подписанию двух игроков итальянской "Ромы" сумасшедшие для России 70 млн евро.

По сведениям Football-Italia, "сине-бело-голубые" уже практически согласовали переход защитника "волков" Костаса Маноласа, который будет стоить клубу ориентировочно 35-40 млн евро. Теперь же "Зенит" планирует завершить сделку и по хавбеку Леандро Паредесу, который уже заявил о своем желании перебраться в Россию. Ориентировочно сделка между "Ромой" и питерцами может быть завершена уже в ближайший вторник.

Напомним, Дриусси может обойтись "Зениту" в 21 млн евро. | soccernews.ru