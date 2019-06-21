"Зенит" близок к подписанию перспективного бразильца
Питерский "Зенит" работает над трансфером левого защитника "Атлетико Паранаенсе" Ренана Лоди, сообщают российские СМИ.
"Сине-бело-голубые" уже согласовали с 21-летним бразильцем условия личного контракта.
Теперь клубы ведут переговоры о сумме сделки. За перспективного фулбека придётся заплатить не менее 21 миллиона евро.
Ранее "Зенит" предлагал за Лоди 20 миллионов евро с учётом всех бонусов, но получил отказ.
Футболист является воспитанником "Атлетико Паранаенсе", с момента своего дебюта осенью 2016 года он сыграл 49 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
Трансферная стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро.
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