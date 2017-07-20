"Зенит" близок к подписанию Рейносо

Хавбек "Тальереса" Эмануэль Рейносо в ближайшее время может стать игроком "Зенита", сообщает Tuttosport.

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 21-летнего футболиста. Сумма сделки составит около десяти миллионов евро. Стоит отметить, что покупка аргентинца - личная просьба главного тренера "сине-бело-голубых" Роберто Манчини.

В прошлом сезоне Рейносо сыграл за "Тальерес" 24 матча в рамках чемпионата Аргентины, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

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