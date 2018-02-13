"Зенит" близок к подписанию трансферной цели "Спартака"

Теги зенит санкт-петербургспартак москварубинэльмир набиуллин

"Зенит" близок к подписанию трансферной цели "Спартака"Питерский "Зенит" близок к подписанию защитника казанского "Рубина" Эльмира Набиуллина, информирует СЭ.

По сведениям издания, клубы практически согласовали условия трансфера 22-летнего бека, попытки которого приобрести активно предпринимал московский "Спартак".

В нынешнем сезоне Набиуллин забил 1 гол в 15 матчах за "Рубин".

Напомним, Манчини рассказал о целях "Зенита" на вторую часть сезона. | soccernews.ru

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