"Зенит" близок к подписанию трансферной цели "Спартака"

Питерский "Зенит" близок к подписанию защитника казанского "Рубина" Эльмира Набиуллина, информирует СЭ.

По сведениям издания, клубы практически согласовали условия трансфера 22-летнего бека, попытки которого приобрести активно предпринимал московский "Спартак".

В нынешнем сезоне Набиуллин забил 1 гол в 15 матчах за "Рубин".

Напомним, Манчини рассказал о целях "Зенита" на вторую часть сезона. | soccernews.ru