Питерский "Зенит" близок к подписанию уже шестого аргентинца в текущее трансферное окно, информирует Football Italia.

По сведениям источника, итальянский "Торино" готов принять второе предложение "сине-бело-голубых" в размере 9-ти миллионов евро по своему 21-летнему нападающему Лукасу Бойе.

Напомним, Фурсенко высказался о трансферных планах своего клуба. | soccernews.ru