"Зенит" близок к подписанию воспитанника "Реала"

"Зенит" близок к подписанию защитника "Эспаньола" Марио Эрмосо, сообщают российские СМИ.

Мадридский "Реал", которому принадлежит 50 процентов прав на игрока, уже дал согласие на продажу своего воспитанника.

"Эспаньол" также склоняется к аналогичному решению, поскольку "Зенит", по некоторым данным, сделал очень заманчивое предложение по Эрмосо.

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