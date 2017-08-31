"Зенит" близок к подписанию защитника "Ростова"

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"Зенит" близок к подписанию защитника "Ростова"Питерский "Зенит" близок к подписанию защитника "Ростова" Михи Мевли, информирует чемпионат.com.

По сведениям источника, в стане "сине-бело-голубых" 27-летний бек должен будет заменить Луиша Нету, который уже в ближайшее время должен стать игроком турецкого "Фенербахче". Со своим новым клубом словак подпишет контракт сроком на четыре года.

Напомним, Молло попрощался с "Зенитом". | soccernews.ru

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