Питерский "Зенит" близок к подписанию защитника "Ростова" Михи Мевли, информирует чемпионат.com.

По сведениям источника, в стане "сине-бело-голубых" 27-летний бек должен будет заменить Луиша Нету, который уже в ближайшее время должен стать игроком турецкого "Фенербахче". Со своим новым клубом словак подпишет контракт сроком на четыре года.

Напомним, Молло попрощался с "Зенитом". | soccernews.ru