"Зенит" близок к покупке Баделя

"Зенит" продвинулся в переговорах по хавбеку "Фиорентины" Милану Баделю.

Как сообщают российские СМИ, трансфер игрока может быть оформлен в ближайшие дни.

Отмечается, что Бадель подпишет с "Зенитом" соглашение до 2021 года.

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