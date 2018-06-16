"Зенит" близок к покупке Баделя

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"Зенит" близок к покупке Баделя

"Зенит" продвинулся в переговорах по хавбеку "Фиорентины" Милану Баделю.

Как сообщают российские СМИ, трансфер игрока может быть оформлен в ближайшие дни.

Отмечается, что Бадель подпишет с "Зенитом" соглашение до 2021 года.

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