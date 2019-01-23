"Зенит" близок к покупке игрока сборной Украины

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий в ближайшее время может перейти в санкт-петербургский "Зенит", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, украинский клуб оценивает футболиста в 14 миллионов евро. При этом сам игрок хочет получить пять миллионов евро в качестве подписного бонуса, а также зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 29-летний Ракицкий провел за "Шахтер" 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.

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