"Зенит" близок к покупке лучшего бомбардира "Интернасьонала"

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"Зенит" близок к покупке лучшего бомбардира "Интернасьонала"

Фото: инстаграм Юри Алберто/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" близок к покупке нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто, сообщает UOL.

По сведениям источника, российский клуб заплатит за футболиста 14 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 3-4 миллиона за счет бонусов. Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшее время.

20-летний Алберто в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром "Интернасьонала", забив 12 голов в 31 матче.

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Комментарии

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