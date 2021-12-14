"Зенит" близок к покупке лучшего бомбардира "Интернасьонала"

Фото: инстаграм Юри Алберто/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" близок к покупке нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто, сообщает UOL.

По сведениям источника, российский клуб заплатит за футболиста 14 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 3-4 миллиона за счет бонусов. Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшее время.

20-летний Алберто в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром "Интернасьонала", забив 12 голов в 31 матче.

Не пропустите: В "Зените" прокомментировали попадание на "Бетис" в 1/16 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru