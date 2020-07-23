"Зенит" близок к покупке самого дорогого футболиста "Чертаново"

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"Зенит" близок к покупке самого дорогого футболиста "Чертаново"

Журналист Сергей Егоров сообщил о возможном переходе форварда "Чертаново" Владислава Сарвели в "Зенит".

"Зенит" заинтересован в Сарвели. Отличный футболист. Появилась информация, что он чуть ли не направляется в Санкт-Петербург для подписания контракта", - заявил Егоров.

Сарвели является самым дорогостоящим футболистом "Чертаново". Его стоимость оценивается в один миллион евро.

В этом сезоне на счету 22-летнего игрока 10 голов и 6 ассистов в 25 играх.

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