"Зенит" близок к покупке Сутормина

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"Зенит" близок к покупке Сутормина

Хавбек "Оренбурга" Алексей Сутормин, скорее всего, перейдет в "Зенит".

Сообщается, что питерский клуб обошел всех конкурентов и в ближайшее время оформит трансфер 25-летнего игрока. Ранее интерес к футболисту проявлял "Локомотив".

В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч, в которых отметился 9 голами и 2 ассистами.

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