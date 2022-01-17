"Зенит" близок к покупке таланта из Южной Америки

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"Зенит" близок к покупке таланта из Южной Америки

Фото: инстаграм Альдо Парры/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" в ближайшее время завершит трансфер парагвайского полузащитника "Спортиво Лукеньо" Альдо Парры, сообщает журналист Андрес Ролон в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист уже побывал в России и встречался представителями петербургского клуба.

19-летний Парра выступает за "Спортиво Лукеньо" с 2020 года, провел за клуб 21 матч и забил один гол. 

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