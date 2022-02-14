"Зенит" близок к покупке вратаря "Химок"

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"Зенит" близок к покупке вратаря "Химок"

Фото инстаграм Ильи Лантратова

Голкипер "Химок" Илья Лантратов может в скором времени оказаться в питерском "Зените".

По информации "Чемпионата", клубы близки к договорённости о трансфере 26-летнего футболиста.

Пока непонятно, когда вратарь сменит команду - зимой или летом.

В текущем сезоне Лантратов сыграл за "Химки" 19 матчей и пропустил 31 гол. Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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