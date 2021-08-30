"Зенит" близок к покупке вратаря португальского клуба
Фото: фанатский инстаграм Станислава Крицюка/Автор неизвестен
Российский вратарь "Жил Висенте" Станислав Крицюк перейдет в петербургский "Зенит", сообщает журналист Педро Сепулведа в твиттере.
По сведениям источника, российский клуб заплатит за голкипера два миллиона евро. Данная сумма может вырасти еще на два миллиона за счет бонусов.
30-летний Крицюк выступает за "Жил Висенте" с лета 2021 года, провел за клуб шесть матчей и пропустил четыре гола. Ранее играл за "Академию", "Тольятти", "Брагу", "Риу Аве", "Краснодар" и "Белененсеш". За сборную России сыграл два матча и пропустил один гол.
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|Команда
|М
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|28
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|Спортинг Лиссабон
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|Рио Аве
|28
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|Витория Гимарайнш
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|8
|Санта-Клара
|28
|38
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|Морейренсе ФК
|28
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|Боавишта
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|Жил Висенте
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|Белененсиш
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