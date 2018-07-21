"Зенит" близок к покупке защитника "Эспаньола"

Теги зенит санкт-петербургмарио эрмосоэспаньол

"Зенит" близок к покупке защитника "Эспаньола"Питерский "Зенит" близок к покупке защитника "Эспаньола" Марио Эрмосо, информирует La Contra Deportiva.

Так, по сведениям источника, "сине-бело-голубые" сделали выгодные предложения как самому 23-летнему беку "попугаев", так и его клубу. Ввиду этого ожидается, что трансфер испанца официально может быть закрыт в течение ближайших нескольких дней.

В прошлом сезоне Эрмосо забил 1 гол в 24 матчах за "Эспаньол".

Напомним, "Зенит" презентовал новый комплект выездной формы. | soccernews.ru

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