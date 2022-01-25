"Зенит" близок к приобретению защитника "Урала"
Фото твиттер "Урала"
Правый защитник "Урала" Арсен Адамов в скором времени станет игроком питерского "Зенита".
По информации "СЭ", 22-летний футболист уже согласовал с "сине-бело-голубыми" условия личного контракта.
По данным "Чемпионата", в среду фулбек пройдёт медицинское обследование, после чего заключит с новым клубом соглашение до июня 2026 года.
В текущем сезоне Адамов сыграл за "Урал" 19 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.
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