"Зенит" близок к приобретению защитника "Урала"

Фото твиттер "Урала"

Правый защитник "Урала" Арсен Адамов в скором времени станет игроком питерского "Зенита".

По информации "СЭ", 22-летний футболист уже согласовал с "сине-бело-голубыми" условия личного контракта.

По данным "Чемпионата", в среду фулбек пройдёт медицинское обследование, после чего заключит с новым клубом соглашение до июня 2026 года.

В текущем сезоне Адамов сыграл за "Урал" 19 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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